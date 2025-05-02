UNESCO Dünya Miras Listesi ve Cittaslow kategorisinde yer alan Karabük’ün evleriyle dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu’da Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla bu yıl 26’ncı kez düzenlenecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu yıl 26.’sı düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali öncesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Festivalin Safranbolu’nun uluslararası tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirten Başkan Köse, festivalin her geçen yıl daha da güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Elif Köse, açıklamasında festivalin bölgeye olan etkilerine dikkat çekerek, "Altın Safran Uluslararası Belgesel Film Festivali bizim için oldukça heyecan verici, kıymetli ve anlamlı bir yolculuk. Safranbolu’nun uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Uluslararası platformlarda Safranbolu’nun adının duyulmasına önemli katkıları olduğunu düşündüğümüz bu festival, bizim için çok özel" dedi.

Hazırlıkların uzun süredir sürdüğünü kaydeden Başkan Köse, "Bu nedenle, ekibimizle birlikte uzun bir süredir 26. festivalimizin hazırlıklarını sürdürüyor ve tamamlamış bulunuyoruz. İlk toplantımızı Kasım ayında gerçekleştirdik. Her zamanki gibi festival içeriğinde çok kıymetli projelerimiz ve etkinliklerimiz yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Festivalin, son üç yıldır açık hava sinema etkinlikleriyle başladığını söyleyen Köse, "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerin ilki yarın gösterime girecek. Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılacak açık hava sinema gösterimlerinin bölgede büyük ilgi gördüğünü memnuniyetle gözlemledik. Festival boyunca her akşam bir belgesel ve bir uzun metraj film gösterimi yapılacak" diye konuştu.

Festivalin Çarşamba günü Atatürk sunumuyla başlayacağını aktaran Başkan Köse, aynı gün jüri üyeleri ve konuklarla birlikte bir basın açıklaması yapılacağını ifade ederek dijitalleşme ve Türkiye’de belgesel sinemanın geleceği temalı bir çalıştayın da festival bünyesinde ilk kez gerçekleştirileceğini söyledi.

Çalıştayın önemine değinen Köse, "Bu çalıştay, alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Belgesel sinemanın dijitalleşme süreci masaya yatırılacak. İkinci oturumda ise Türkiye’deki film festivallerinde belgesel sinemanın yeri tartışılacak. İki gün sonra da bu çalıştayın sonuç bildirgesini paylaşacağız" dedi.

Festivalin bu yıl da önemli konuklara ev sahipliği yapacağını dile getiren Köse, aralarında yönetmen Zeki Demirkubuz’un da bulunduğu isimlerin Safranbolu’da olacağını açıkladı.

Gelecek nesillerin belgesel ile tanışmasının önemine dikkat çeken Köse, "Çocuklar mutlaka belgeselle tanışmalı, belgeseli hayatlarında bulundurmalı. Çünkü böylesine kıymetli bir festivale ev sahipliği yapan Safranbolu’da, gelecek nesillerin de belgeseli benimsemesi ve bu festivale sahip çıkmaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Çocuk Belgesel Film Atölyesi’ne de değinen Köse, bu etkinliği önemsediklerini belirtti.

Festivalin Safranbolu ölçeğinde uluslararası boyutta düzenlenmesinin kolay olmadığını vurgulayan Başkan Köse, "Bu festivalin arkasında, günler süren çok özel ve yoğun çalışmalar var. Hem üniversitelerdeki hocalarımıza hem sivil toplum örgütlerinin başkanlarına, hem de bu süreçte büyük emek veren tüm arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Biz bu festival için çok emek verdik. Büyük bir heyecanla çalıştık ve aynı heyecanla festivalin yaşanmasını bekliyoruz" dedi.