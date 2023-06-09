Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından 5-10 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 64. düzenlenecek olan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği ile ilgili olarak bir değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılan toplantıya, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, SÜNHAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra, Nasreddin Hoca Vakfı Başkanı Kenan Karasu, Nida-Der Temsilcisi İsmail Hakkı Koç, AK Parti Meclis Grup Başkanı Ali Gürdal, MHP Meclis Grup Başkanı Zekeriya Kanat, GENAS Dernek Başkanı Celil Aydoğdu, Şehri Beyza Dernek Başkanı Kürşat Halil Usta, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Geçtiğimiz yılarda olduğu gibi bu yılda bizim için önemli bir etkinlik olan şehrimizdeki marka değerimiz Nasreddin Hocamız adına her yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz şenliklerimizle ilgi istişare etmek üzere sizleri buraya davet ettik. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından bu yılki şenliklerimizde konserlerde harcanacak meblağı deprem felaketi yaşayan bölgelerimize artardık ve konserler yapmamayı planlıyorduk. Ancak gençlerimizden çok istek olması nedeniyle birkaç konser yapmayı düşünüyoruz. Siz değerli katılımcılarında şenliğimizle ilgili yapılması istediğiniz fikirleri düşünceleri alalım istiyoruz” dedi.

Başkan Salih Akkaya, katılımcılara söz verip onların etkinliklerle ilgili olarak yapılması istedikleri önerileri dinledi. Katılımcıların düşünceleri ve neler yapılabileceği hakkındaki fikirleri dinlenip notlar alınırken bu yıl yapılacak olan Nasreddin Hoca Şenliğinde bu düşüncelerin değerlendirilip, Akşehir’i ve Nasreddin Hoca’yı tanıtmak adına daha güzel programlar yapılması için çalışacağı bildirildi.