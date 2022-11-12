Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Enstitüsü’nün desteklerle gerçekleştirdiği Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Enstitüsü’nün desteklerle gerçekleştirdiği Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu yapıldı.

Sempozyum Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış programı Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Tilavetin ardından programın ilk konuşmasını PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptı. Rektör Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Üniversitemiz bu yıl 30. yılını kutluyor. Kutlamalarımızı 30 Tema belirleyerek yapıyoruz. Bedenen iyiliğe fiziksel aktivite ve beslenme, hijyen ve çevre temizliği gerekirken, ruhen iyilik halinin gerçekleştirilmesinde inanç önemli bir yere sahiptir. Tarihin gerilerinden gelen ve günümüzde devam eden inanç tartışmaları bu sempozyumda da bilimsel planda ele alınarak tüm boyutlarıyla ortaya konulacaktır. Temel amacımız inançlara saygılı olmak şartıyla her şeyin konuşulmasıdır. Eğer birbirimizin inancına saygılı olursak her birimizi daha iyi anlayabiliriz"

Başkan Zolan: “Gençlik bizim geleceğimiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan açılış programında yatığı konuşmada, “Gençlik çok çok önemli, gençlik bizim geleceğimiz. Donanımlı olan gençlik bizi daha iyiye, daha güzele götürecek. Ben bu sempozyumun hazırlanmasında emek veren herkese çok teşekkür ederim. Üniversitemiz 30 yaşında, üniversitemiz daha nice yıllar bu şehrimize ülkemize hizmet etmeye, gençlerimizi eğitmeye, geleceğe hazırlama noktasında onların donanımlı olmasında, gayretleri inşallah daim olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış programının son konuşması çevrimiçi olarak programa katılan Sempozyum Onur Kurulu Üyesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptığı konuşma oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları ifade etti: “Bugün olağanüstü bir hızla gelişip değişen, iletişim ortamı her türlü kimlik, kültür ve alışkanlıkları aynı süratle sosyal dolaşıma dahil etmektedir. Sempozyum sürecinde ortaya konulacak görüşlerin, düşüncelerin, önerilerin, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimize de katkı sunacağına inanıyorum” dedi.