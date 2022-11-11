Bartın Üniversitesi (BARÜ) adına Cambridge Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarını sürdüren Dr. Ümit Demirbaga, IEEE Technical Committee on Scalable Computing (TCSC) tarafından “Üstün Doktora Tez Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) adına Cambridge Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarını sürdüren Dr. Ümit Demirbaga, IEEE Technical Committee on Scalable Computing (TCSC) tarafından “Üstün Doktora Tez Ödülü”nü almaya hak kazandı.

IEEE Technical Committee on Scalable Computing (TCSC) tarafından bilişim teknolojileri alanında araştırma ve eğitimi teşvik etmek amacıyla 4 farklı dalda verdiği ödüller sahiplerini buldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) adına Cambridge Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarını sürdüren Dr. Ümit Demirbaga, 2022 IEEE TCSC Outstanding PhD Dissertation Award (Üstün Doktora Tez Ödülü) almayı başardı.

“Bu ödülü almaktan mutluluk duydum”

Duyduğu mutluluğu dile getiren Dr. Demirbaga, “Uluslararası 2022 IEEE Technical Committee on Scalable Computing (TCSC) Üstün Doktora Tez Ödülü’nün 5 kazananından biri olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Önce ülkem Türkiye ve sonra öğrenim gördüğüm İngiltere için bir ilk olan bu ödülü almak benim için oldukça önemli. Bu doğrultuda destekleri için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemizin gelişimine değer katıyoruz”

Dr. Demirbaga’yı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversite olarak ‘Birlikte Başarıyoruz’ anlayışıyla ülkemizin gelişimine değer katmayı hedefliyoruz. Tüm bileşenlerimizle birlikte çıktığımız gelecek yolculuğunda hep daha iyisini hedefliyoruz. Bu gayretlerimize özverili çalışmalarıyla katkı sunan Dr. Ümit Demirbaga’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz, millileştirme ve değer katma konusunda önemli işler yapacaklardır”

Rektör Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Yurt Dışı Eğitim Programı (YLSY) dahilinde ABD, Almanya, İngiltere ve Malezya’da öğrenimlerine devam eden öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduklarını da kaydederek “Farklı ülkelerde öğrenimlerine devam eden öğrencilerimiz, ülkemiz adına imza attıkları çalışmalarla millileştirme ve değer katma konusunda önemli işler yapacaklardır. Gerek yetiştirdikleri öğrencilerle sonsuz bir döngü oluşturarak ülkemize hizmet edecek, gerekse bilimsel çalışmalarla insanlığın iyi yönde gelişimine katkı sunacaklardır. Biz gençlerimize inanıyor, onlara yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

IEEE Technical Committee on Scalable Computing (TCSC)

TCSC, dünyanın farklı bölgelerinden bireyler arasında ağ oluşturmayı teşvik etmek ve farklı grup ve kuruluşlar tarafından araştırma ve uygulama çalışmalarının sergilenmesine olanak sağlamak için her yıl birçok etkinliğe destek vermektedir.

TCSC, her yıl dünya genelinde belirli kriterleri sağlayan herkesin başvurabileceği Early Career Award (Erken Kariyer Ödülü), Middle Career Award (Orta Kariyer Ödülü), Achievement Award (Başarı Ödülü), PhD Thesis Award (Doktora Tez Ödülü) olmak üzere 4 farklı dalda birinciler belirlemektedir. Ödül almaya hak kazananlar Amerika, Japonya, İtalya ve Fransa’dan seçkin akademisyenlerden oluşan Ödül Seçim Komitesi tarafından belirlenmektedir.

IEEE TCSC Üstün Doktora Tezi Ödülü ise yakın zamanda 2 yıldan fazla olmamak üzere doktora derecesi almış ve uygulamalarla ölçeklenebilir bilgi işlem alanında olağanüstü bir doktora tezi yazmış adayları tanımak için her yıl verilen ödüldür. Bu ödül, IEEE TCSC’ye katkıda bulunma potansiyeline sahip, teori ve pratiği birleştiren ve derinlemesine teknik katkılarda bulunan doktora araştırmalarını teşvik etmek için oluşturulmuştur.