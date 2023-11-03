Cumhuriyetin 100. yılında, Ege Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası 10. EgeArt Sanat Günleri Vefa Sergisinin açılışı Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) yapıldı.

Bergama, Uluslararası 10. EgeArt Sanat Günleri Vefa Sergisine ev sahipliği yaptı. 31 Ekim-1 Aralık tarihleri arasında İzmir genelindeki farklı salonlarda beğeniye sunulacak sergide 100 yıllık kazanımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ziyaretçilere sunuldu.

Bergama Kültür Merkezindeki açılışta konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama’mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve izlerini taşıyan; kültürel, bilimsel ve sanatsal anlamda tarih yazmış bir şehir. Bu şehirde doğup büyümekten ve yöneticilik yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünler, tüm halkımız adına ayrı bir önem taşıyor. Bergama’mızda da 24 Ekim’den bugüne birçok etkinlik ile kültür ve sanat programlarımızla, sportif etkinliklerle ve yarışmalarla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Ege Üniversitesinin düzenlediği Vefa Sergisi ile Cumhuriyetimize vefa gençlerimizin eserleri ile gerçekleşmiş. Birbirinden değerli sanatsal çalışmaların devamını diliyorum, Cumhuriyetimizin ilelebet var olması gençlerimizin çalışmaları ile mümkün olacak" dedi.