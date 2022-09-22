39. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder’in yaptığı ortada kale önünde ters vuruş yapan Chanot meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-2

15. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan ceza sahası içine girerken Chanot tarafından düşürülmesi sonucunda maçın hakemi Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Lüksemburg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

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