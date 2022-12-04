Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 27 Kasım’da başlayan, Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslar arası Yelken Ligi ILCA 1. Ayak Yarışları ve milli takım seçmeleri tamamlandı. Yüzlerce sporcunun ter döktüğü yarışların sonunda düzenlenen törenle başarılı sporcular madalya ile taçlandırıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 27 Kasım’da başlayan, Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslar arası Yelken Ligi ILCA 1. Ayak Yarışları ve milli takım seçmeleri tamamlandı. Yüzlerce sporcunun ter döktüğü yarışların sonunda düzenlenen törenle başarılı sporcular madalya ile taçlandırıldı.

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirilen törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arkoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Asbaşkanı Hakan Yenigün ve Ayvalık Yelken Kulübü Başkanı Tolga Alpkökin katıldı.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta yaklaşık 20 yıldır yapılamayan yarışların gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayvalık’ın bundan böyle deniz sporlarıyla da hafızalarda yer edeceğini vurgulayan Başkan Ergin, kentte yapılacak olan yeni yarışmalara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Bu yarışların düzenli olarak Ayvalık’ta yapılması üzerine projelerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Mesut Ergin, “Bu organizasyon hem ilçemize de kulübümüze çok büyük katkılar verdi. Turizme ve kente hareketlilik getirdi. Türkiye’nin en iyi yelkencilerini yetiştiren Ayvalık’ta belli bir süredir yelken sporunun pasif hale getirilmişti, fakat şahsımın, Ayvalık Belediyesi’nin, kulüp yönetiminin ve en önemlisi üyelerin ortak destekleriyle geliştirmeye ve hak ettiği noktaya tekrar getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Alaçatı, Marmaris ve Bodrum, biz bu işte varız ve onlarla rekabet etmeye de hazırız”

Sporcuların Ayvalık’ı özleyeceğini ileri süren Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her zaman bekliyoruz. Uluslararası etkinlikleri dahi Ayvalık’ta görmek istiyoruz, bu anlamda. Yelken, sörf birçok deniz sporları etkinliklerini biz açık deniz yüzme yarışları Ayvalık’ta gerçekleşiyor ve bundan son derece mutlu oluyoruz. Yani Ayvalık bu anlamda çok özellikli ve farklı bir şehir. Bu özelliğinin de dışa çıkması gerekiyordu. İşte birçok coğrafi anlamda birçok yerleri yelken sörf gibi duyuyoruz. Alaçatı, Marmaris ve Bodrum gibi. Biz bu işte varız ve onlarla rekabet etmeye de hazırız. Daha güzel şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Ve dereceye giren kardeşlerimiz de ülkemizi çok iyi yerlerde temsil edecektir diye düşünüyorum teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen madalya töreninde; Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Doğuş Yelken, Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Spor Derneği, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü Derneği, Büyükçekmece Yelken ve Su Sporları Derneği, Turgutreis Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü Derneği, Era Bodrum Yelken Spor Kulübü Derneği’yle, Bulgaristan ve Ukrayna’dan katılan yelkenciler, madalyalarına kavuştu.