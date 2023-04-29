Zonguldak’ta UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve UNESCO Genel Merkezi Yer Bilimleri ve Jeoparklar Bölümü iş birliği ile Jeopark Yönetimi Uluslararası Çalıştayı düzenlendi.

Zonguldak Valiliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve UNESCO Genel Merkezi Yer Bilimleri ve Jeoparklar bölümü iş birliği ile Zonguldak’ta 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Jeopark Yönetimi Uluslararası Çalıştayı düzenlendi.

UNESCO’nun doğa bilimleri sektöründe öne çıkan programlarından biri olan UNESCO Yer Bilimleri Programı çerçevesinde; küresel jeoparklar konusunda farkındalığın artırılması, Türkiye’de jeopark yönetimi konusunda kapasite geliştirilmesinin sağlanması amacıyla çalıştayda; Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek uzmanların deneyim paylaşımı, sunumları, alan ve jeosit gezileri, yuvarlak masa tartışmaları ile çeşitli UNESCO jeoparkları tanıtılacak.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından kısa süre önce Ulusal Jeopark ilan edilen Zonguldak Kömür Jeoparkı ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası bilimsel çalıştayın açılışı ve protokol konuşmaları bölümü ile başladı.

6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin saygı duruşu ile anıldığı programın açılış konuşmasını UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı yaptı. Kazancı, kırsaldan şehre yapılan nüfus göçlerine değindi. Kazancı, "Bu toplantılardan beklentimiz uluslararası UNESCO fikirlerini yerele taşımak. UNESCO’daki ortak aklı dünya bilim aklını yerelde uygulama fırsatını bulmasını sağlamaktır. Bu bakımdan buradaki görüşler hepimizin yararına olacak diye ümit ediyoruz. Günümüzde gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde maalesef nüfus esas itibarıyla büyükşehirlerde yoğunlaşmış gözüküyor. Kırsaldan uzaklaşmış bir vaziyetteyiz. Şehirleşme olarak olumlu bir şekilde anlatılan olgu, nüfusun şehirde yoğunlaşması Türkiye’de yüzde 90’ı bulmuştur. Bununla birlikte kırsal kırsalın temiz kalması beklenir. Ancak görülen o ki kırsal daha çok tahrip ediliyor, daha çok kirletiliyor. Bu yalnız Türkiye’de değil dünyada oluşan olgu sonucunda ortak akıl temiz okyanuslar, temiz denizler, temiz çevre iklim değişikliği ile mücadele gibi UNESCO tarafından başlatılmış programlarla mücadele edilmeye çalışılıyor. Türkiye yakın geçmişte büyük afetleri yaşamış bir ülkedir. Depremlerden çok çektik. Ama aynı zamanda doğal afetlerin bir diğer kısmı da heyelanlar. Sel baskınları, su taşkınları. Bunlar da Zonguldak’ta sıkça yaşanan yerler. Doğal afetler konusunda Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın doğal afet farkının ortaya konulduğu bir jeopark, bir doğa eğitim merkezi olmasını bekliyoruz" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın önemine değinerek, "Karadeniz kıyısındaki tek küresel aday olarak çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği kentimiz, inanıyoruz ki çok kısa zamanda küresel jeopark olma yolundaki çalışmalarının da meyvesini alacaktır. Jeoparklaşma parklaşma yolunda elde ettiğimiz ve ulaşmayı hedeflediğimiz başarılar sayesinde, kentimiz jeokaynakların korunması şartıyla yeni gelir kaynakları sağlayabilecek, yeni iş alanlarının kapısını açacak ve daha pek çok gelişim alanını teşvik edecektir. İlklerin kenti olan Zonguldak, Jeopark Projesi kapsamında beş yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde şimdiden yeni ilkler kazanmıştır. UNESCO Küresel Jeoparkı olarak tescil edilmesi ile bu başarı taşlandırılacaktır" diye konuştu.

"UNESCO nezdinde de küresel jeoparklar ağına inşallah kabul edilirsek katlanarak artacaktır"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da, "Bir zamanlar kömür, alın teri ve emek ile var olmuş kentimizin belleğinde yer alan kömüre bağlı ekonomik kalkınma hareketinin benzeri bu sefer doğal gaz sayesinde olacak. Topraklarımızdaki doğal gaz rezervinin ülkemiz ve kentimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Zonguldak Kömür Jeoparkı; sürdürülebilir kalkınma, kaynak yönetimi ve iklim değişikliği gibi bir çok hususu da önemseyen bir oluşumdur. Kentimiz, ülkemiz ve dünyamızın geleceği için yeni farkındalıklar oluşturmak, yerel kalkınma modelleri geliştirmek, faydalı fikir ve projeler üretmek için iş birlikleri gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz. Uluslararası çalıştay vesilesiyle; kentimizi ve jeoparkımızı sizlere anlatmak ve tanıtmaktan tüm ekip adına mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. Katkı ve katılımlarınız için şimdiden teşekkür eder; yararlı ve keyifli bir çalıştay olmasını temenni ediyorum. Ulusal ağa dahil olduğumuzda duyduğumuz mutluluk, heves ve heyecan; UNESCO nezdinde de küresel jeoparklar ağına inşallah kabul edilirsek katlanarak artacaktır" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz da, "Zonguldak’ın, sahip olduğu tüm değerlerle tanıtılması, markalaştırılması sektörel çeşitliliğin sağlanması, turizmin geliştirilmesi, kısaca ilimizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasının sağlanması amacıyla başlatılan jeopark çalışmalarında bugüne kadar önemli bir aşama kat edilmiştir. 2018 yılında çalışmaları başlatılan Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2022 yılı Aralık ayında Ulusal Jeopark olarak ilan edilmesi de bizler açısından önemli bir kilometre taşı olmuştur. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun Kula-Salihli, İda Madra ve Zonguldak’ı Ulusal Jeopark ilan eden bu kararı, Zonguldak’ın yer bilimleri açısından önemi ile bugüne kadar gösterilen çabaların karşılığının görülmesi açısından da oldukça önemli ve değerlidir" şeklinde konuştu.

Çalıştay, oturumlar ile devam etti.