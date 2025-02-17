Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ulusal ve uluslararası yatırımcıların Samsun’a büyük ilgi göstermeye başladığına dikkat çekerek, Makine Kimya Endüstrisi (MKE), BAYKAR, Chery ve başka bir Çinli firmanın Samsun’daki yatırım planlarındaki son durumu açıkladı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da AK Parti Genel Merkez 8. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kongrenin öneminden bahseden İl Başkanı Köse, Samsun’da devam eden ve başlanacak yatırımlara da değinirken, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

"Samsun şu anda Türkiye’de gündem oluşturuyor"

Çinli firmanın yatırımdan vazgeçme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Başkan Mehmet Köse, "Samsun ile ilgili önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Malezya dönüşü açıkladı. Samsun şu anda Türkiye’de gündem oluşturuyor. Bu çerçevede Samsun’da yapılan, devam eden ve yapılacak olan yatırımlar var. En son sanayi bölgelerimizin kapasiteleri artırıldı. Samsun’da şu anda 10 aktif sanayi bölgesi var. Ulusal ve uluslararası yatırımcılar Samsun’a büyük ilgi göstermeye başladılar. Bunların en popüleri Chery ile ilgiliydi. Daha önce yatırımcı firmanın ve bizlerin SBB, Valilik ve bakanlıkla yaptığı temasların tamamının olumlu sonuçlandığını, imza aşaması öncesindeki tüm mutabakatların hepsinin tamamlandığını ifade etmiştim. Şehirde olumlu gelişmeler herkesi memnun eder ama bazıları bu mutluluktan hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla bir çarpıtmalar olabiliyor. ’Yatırımdan vazgeçildiğine’ dair değerlendirmeler de söz konusu oldu. Toplumda böyle sorular çıkmaya başladı. Şubat ayında bu işin neticeleneceğini söylemişim. Nihayet Çinli 2 firma BYD ve Chery Türkiye’de yatırım yapacak. Sadece imzaya kalan bir aşama oldu. İnşallah kısa sürede de bu gerçekleşir. Samsun olarak hatıra binaen gelmiyor bu işler. Bu rasyonel bir meseledir. Yatırımcı firma yaptığı analizlerinde rasyonel olarak bu yatırım kararını alamıyorsa bu ülkenin, bizlerin ricasıyla olmaz, beklentisiyle de olmaz. Neyle olur? Ülkemizin yatırımcıyı ikna edecek şartları oluşturmasıyla olur. Bu şartlar da hamdolsun Samsun’da oluştu" dedi.

"MKE 2 milyar TL’lik fabrika, Çinli başka bir firma da 500 milyon dolarlık bir lastik fabrikası kuracak"

10 aktif OSB’si ile Samsun’un sadece yerli değil uluslararası firmalar için de cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Köse, "Chery’nin dışında Türkiye’nin dünya çapında gururu haline gelen BAYKAR, 2 hamlede Samsun’da oldu. İlk olarak Samsun’da bir firmamıza çoğunluk hisseli bir şekilde ortak oldu. İkincisi ise Samsun Yeni OSB’de BAYKAR’a yaklaşık 300 dönümlük bir yer tahsis edilecek. Savunma sanayine ait bir ürünü de Samsun’da üretecek. Buradaki yatırımlarının analiz çalışmalarını sürdürüyor. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) bazı yatırımlar için yer ararken 1 hafta içerisindeki temasla hemen imzayı atıverdiler. 14 yıldır atıl durumda olan Çarşamba Şeker Fabrikası arazisi, müştemilatı MKE’nin yatırımlarıyla hayat kazanacak. İlk etapta 2 milyar TL’lik yatırım asgari 2 bin kişilik istihdam oluşturacaklar. Ondan sonra yatırımlar arazinin müsait olması sebebiyle devam edecek. Havza OSB’de de Çinli firmayla ortak bir firma, kaydını da Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na yeni bir şirket açarak yaptırmak yani merkezi Samsun olmak suretiyle 500 milyon dolarlık bir lastik fabrikası kuracak. Yine kimya, temizlik ve buna benzer çok büyük firmalara yer tahsisleri devam ediyor. Yeni yeni müracaatlar da var. Samsun bambaşka bir iklimde. O bakımdan tüm hemşehrilerimizin bu gelişmelerden son derece mutlu olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.