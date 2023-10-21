Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen 48. Geleneksel Satranç Cumhuriyet Kupası’nda ilk hamle yapıldı.

Turnuvanın açılış seremonisinde sporcuları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm spor dallarında velilerimiz, faaliyetlere büyük ilgi gösteriyor. Ancak satranç branşında bu ilgi bir hayli yüksek. Bu ilginin neticesinde çok şükür Milli Takım kadrolarına sporcular kazandırdık. Ulusal ve uluslararası başarılar elde ettik” dedi.

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 48. Geleneksel Satranç Cumhuriyet Kupası, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde başlatıldı.

Açılış seremonisine, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ile çok sayıda kulüp yöneticisi, antrenör, Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) unvanına sahip ve Satranç Puan Sıralama Sistemi (ELO) içerisinde olan sporcular katıldı.

Başlangıç hamlesi öncesi sporcularla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularla kısa sohbetler gerçekleştirdi ve başarı diledi. 373 faal lisanslı sporcunun katılım sağladığı organizasyon 8 yaştan, açık yaş kategorisine kadar 11 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Dereceye giren sporculara kupa, madalya, özel satranç seti ve akıl-zekâ oyunları seti armağan edilecek.

"Milli takım kadrolarına sporcular kazandırdık"

Açılış seremonisinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Turnuvaya göstermiş oldukları büyük ilgiden dolayı tüm velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm spor dallarında velilerimiz, faaliyetlere büyük ilgi gösteriyor. Ancak satranç branşında bu ilgi bir hayli yüksek. Bu ilginin neticesinde çok şükür Milli Takım kadrolarına sporcular kazandırdık. Ulusal ve uluslararası başarılar elde ettik. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için akademik çalışmalar çok önemli ama akademik çalışmaların yanında sportif, sanatsal bir de kültürel etkinlikler de bir o kadar önemli. Türkiye’nin adını dünyaya duyurabilmek, İstiklal Marşımızı yurt dışında okutturup, ay -yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek için spor alanında hummalı şekilde mesai yapıyoruz. Organizasyonda 8 farklı yaş grubunda, 11 ayrı kategoride 373 sporcumuz yarışacak. Ben, bu platformda organizasyonun icrasında görev yapan tüm yönetici arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliği yaptıkları çalışma neticesinde Qr kodlu uygulamayla tüm veri takip işlerini dijital platforma taşıdılar. Bu sayede sonuçların federasyon sistemine sağlıklı bir şekilde transferi sağlandı. Sizlerden gelen bir talepler ve istekler neticesinde organizasyonlarda standartlarımızı daha da yukarıya çıkaracağız. Vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyorum.”