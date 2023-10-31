Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da gerçekleştirilen Ulusal Su Verimliliği Seferberliği Toplantısı’nda, suyun geleceğinin tehdit altında olduğuna dikkat çekilirken, 2050 yılından itibaren Türkiye’nin su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacağının öngörüldüğü anlatıldı.

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği Toplantısı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce ve kurum amirlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş’ın konuşmalarıyla başlayan toplantıda Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili sunum yapılarak bilgi verildi.

Yaklaşık 20 yıl sonra su sıkıntısının başlayacağı ve suyun geleceğinin tehdit altında olduğunu ifade eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş; “İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun ve insanlığın geleceği tehdit altındadır. Su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirleri almadığımız takdirde, 2050 yılından itibaren Türkiye’nin su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacağı öngörülmektedir. Su Verimliliği konusunda ulusal ölçekte harekete geçilerek acil önlemler alınması hususu 1. Su Şurası sonuçlarında da öncelikli konu olarak ortaya koyulmuştur. Sürecin devamında Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı belgesi hazırlanmıştır. Bu çerçevede bakanımızın talimatıyla ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ çalışmaları çerçevesinde ilimizde çalışmalara başlanmıştır. İl Merkezimizde kamu kurum ve kuruluş odak personelleri ile ilk bilgilendirme toplantımız yapılmış, devamında Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemini içine alan ilk 3 aylık su kullanımı değişimine yönelik raporumuz Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir” dedi.

“Her türlü desteğe hazırız”

Farkındalığın oluşturulması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarının alını çizen Altıntaş; “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü başkanlığında 81 İl müdürlüğümüzle yapılan toplantı ve raporların incelenmesi sonucunda, il düzeyinde ilerlemelerin kaydedildiği, çalışmalarımızın ilk adımlarının başarılı olduğu, fakat birçok ilde kurumlar arası veri akışında eksiklikler olduğu bunun bir sonraki faaliyet raporlama dönemlerinde giderilmesi gerektiği hususu belirtilmiştir. İl düzeyinde Ulusal Su Seferberliği’nde istenen başarıyı elde etmemiz amacı ile ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ve sahiplenişine ihtiyaç duymaktayız. Paydaş kurum olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi üzerine birlikte belirleyeceğimiz politika, strateji, eylem planı hazırlama, farkındalık oluşturma çalışmalarına imkanlarımız dahilinde her türlü desteği vermeye hazırız. İlimizden başlayarak ülkemiz genelinde yürütülen çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlamak amacı ile Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı rehberliğinde faaliyetlerinizi yürütmeye davet ediyoruz. İşbirliği içinde yürüteceğimiz bu süreçte, başarılı olacağımız inancı ile seferberliğin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.