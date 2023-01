Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, “Ulusal Staj Programı” ile üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sunulduğunu söyledi.

Samsun’da “Ulusal Staj Programı ve Yetenek Kapısı Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 20-21 Mart tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nın (OKAF) yanı sıra “Yetenek Kapısı” ve “Ulusal Staj Programı” hakkında öğrencilere bilgi verildi. OMÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı ve OMÜ Mezunlar Koordinatörü Dr. Ögr. Üyesi Alaattin Altın’ın konuşmacı olarak katıldığı program OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısına üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

OMÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanları hakkında yaptığı konuşmada, “Öncelikle bu işleri neden yaptığımızı söyleyerek başlayayım. Hakkari’deki bir öğrencimizde fırsat işleri yakalasın, Samsun’da okuyan üniversite öğrencimiz de bu fırsat işlerini yakalasın diye çabalıyoruz. İsterse ASELSAN’da, HAVELSAN’da, devletimizin çeşitli kuruluşlarında iş ve staj başvurusu yapabilmeleri için düzenlenen projelerdir bunlar. Burada herhangi bir şekilde din, dil, ırk, millet vs. gibi ayrımcılıklar asla söz konusu değildir. Evet, hayatta her şeyde olduğu gibi bu işlemlerde de eleme bulunuyor. Ama siz ne olursa olsun deneyin. Seçilin veya seçilmeyeni yine de katılmaya çalışın. ‘Ulusal Staj Programı’ için bizlere gelen soruların başında, ‘bu staj süreleri 20 gün mü, 30 gün mü?’ olacak diye soruluyor. Stajlarımız 20 gün olacak. Türkiye’de yurt dışında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversite okuyanlar 4 not ortalaması üzerinden en az 2 alan öğrenciler başvurabilecekler. Onun yanı sıra örgün eğitim veren lisans programlarının öğretmenlik bölümleri ve tıp fakültesi hariç 2, 3 ve 4. sınıflar başvuru yapabilecek. Önlisans okuyan öğrencilerimizden ise 1 veya 2. sınıf öğrenciler sıkıntısız başvurabilirler. Bilindiği üzere de 2023 yılı itibarıyla stajyerlerimiz asgari ücretle maaşlarını alacaklar. ’Bizi nasıl seçiyorlar’ diye soracak olursanız da stajyerlerden sorumlu öğretim görevlisi arkadaşlarımıza bu işi yükleyeceğimizi söyleyebilirim. Şu anda 4000 kişilik bir başvuruya ulaştık” dedi.

“Başarılarından dolayı Cumhurbaşkanlığı OKAF’ı bu yıl da Samsun’a verdi”

OMÜ Mezunlar Koordinatörü Dr. Ögr. Üyesi Alaattin Altın ise üniversite öğrencilerine “Yetenek Kapısı” ve OKAF’tan muhakkak yararlanmaları gerektiğini ifade ederken, “İnsanların kendi kabiliyetleriyle, kendi tecrübeleriyle, kendi kariyerlerini daha iyi planlayabilmeleri için bu şekilde programlar düzenliyoruz. Biz bu programlardan en iyi şekilde yararlanmanızı istiyoruz. ‘Yetenek Kapısı’ öğrenciler ve mezun olmuş genç arkadaşlara yönelik bir program olduğunu belirtebiliriz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisi tarafından tüm üniversitelere sunulmuş yerli ve milli bir kariyer platformu yazılımıdır. Kamu ve özel sektörden pek çok staj ve iş ilanlarından haberdar olup başvurabilirsiniz. Kurumlarda aynı şekilde bu platformda ben şu özelliklere sahip işçi arıyorum diye ilan koyabiliyorlar. Yani bu platform aslında işverenlerle iş arayanların bir araya geldiği bir platformdur. Bunun yanı sıra geçen yıl OMÜ’de Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) düzenlenmişti. Göstermiş olduğu başarılardan dolayı Cumhurbaşkanlığı bu sene de aynı şekilde OMÜ’de düzenlenmesini istedi. Orta Karadeniz Kariyer Fuarı bu yıl 20-21 Mart tarihlerinde Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısı, üniversite öğrencilerinin telefonlarından uygulamaları test etmesinin ardından sona erdi.