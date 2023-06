Proje Adası Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından düzenlenen 1. aşaması 27 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında, final aşaması 10 Haziran 2023 tarihinde 51 ilden 600’e yakın katılımcıyla Aydın’da gerçekleştirilen Ulusal Matematik Şampiyonası’nda şampiyon olan öğrenciler ödüllerine kavuştu. Renkli görüntülerin oluştuğu ve şenlik havasında geçen ödül töreni için 51 ilden Aydın’a gelen birçok öğrenci ve veliler ise şehri şenlendirdi.

Proje Adası Eğitim Hizmetleri bünyesinde kurulan Tralleis Children Museum tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “1. Ulusal Matematik Şampiyonası” ödül töreni için binlerce kişi Aydın’a geldi. 1. Ulusal Matematik Şampiyonası’nda şampiyonlar belli olurken, festival havasında geçen final aşamasın ardından dereceye giren öğrenciler için Aydın’da ödül töreni düzenlendi. Tralleis Children Museum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreni için Türkiye’nin dört bir yanından Aydın’a gelen öğrenci ve veliler ise şehri renklendirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler ve aileleri, ayrıca Tralleis Children Museum’u gezerek stres attı.

“Matematiğin doğduğu topraklarda ödüllerimizi dağıttık”

Aydın’ın matematiğin ve bilimin doğduğu topraklar olduğuna dikkat çeken Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol, ödül töreninde yaptığı konuşmasında “Birinci aşamadan itibaren bu şampiyonaya destek veren kurumlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza, saygıdeğer velilerimize, bize destek oldukları ve bize inandığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada geleceğin mimarları, şampiyon çocuklarımız var. Her sene bu dahi çocuklarımızla beraber olmak, gelecekte Türkiye’yi bir başka noktaya taşıyacak olan şampiyonlarımızla beraber olmak bana her şeyden daha çok mutluluk veriyor. Bu yüzden de bu işi yapıyoruz. İnsanlık tarihi çatışmalar tarihidir aslında ama bugün ise entelektüel sermayenin yani bilgi sermayesinin kazandığı bir yüzyıl başladı. Yani entelektüel dünyanın yeni mimarları bu çocuklarımız olacaklar. Çocuklarımıza ve velilerimize de bir şey söylemek istiyorum. Her şeyden önce biz çocuklarımıza sevmeyi öğretmeliyiz. Onlara sevmeyi öğretebilirsek onlar bir gün başaramadıklarında, olmuyor dediklerinde o zaman sevginin gücü ortaya çıkacak ve başaran onlar olacak” diyerek şampiyonada başarılı olan gençleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından 1. sınıftan 8. sınıfa gerçekleştirilen sınavlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca şampiyonada birinci olan öğrencilere 5 bin TL, ikinci olan öğrencilere 3 bin 500 TL, üçüncü olan öğrencilere ise bin 500 TL para ödülü verildi.

“Çok güzel organizasyondu”

Balıkesir Ayvalık’tan Aydın’a gelen velilerden Ergün Ünal; “Çok mutluyuz. Çocuğumuzun dereceye girmesi bizim için ayrı bir gurur. Şampiyona ilk olmasına rağmen çok güzeldi, başarılı bulduk. Bizim için güzeldi ancak tanıtımı zayıf kalmıştı açıkçası. Zamanla daha güzel olacaktır ve katılım daha da yükselecektir. İl genelinde elemeler yapıldığı için özellikle illerdeki katılımlar artabilir zamanla. Daha da yaygınlaşabilir diye düşünüyorum. Daha iyi tanıtılıp daha da iyi noktalara ulaştırılabilir. Eminim bir çok insanın haberi olmadı bu yarışmalardan ancak ilk yıllarına göre başarılı bulduk. Oğlumuzun dereceye girmesi ise bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.

Öğrencileri ile birlikte Denizli’den gelen matematik öğretmeni Ramazan Aydın; “Yaklaşık 2009 yılından bu yana öğrencilerimiz ile beraber bu tarz yarışmalara hazırlanıyoruz. Bu etkinliklerin ülkemiz adına çok etkili ve teşvik edici olduğuna inanıyorum. Bu uzun soluklu bir yarışmaydı aslında, Kasım ayında başlayan bir yolculuktu. Bu yolculukta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk olmasına rağmen çok güzeldi. Devamının gelmesini bekliyoruz. Çok güzel bir organizasyondu. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Şampiyon öğrenciler belli oldu”

Ulusal Matematik Şampiyonası’nda 1. sınıflarda Niğde’den Erdem Erdoğan birinci, Ordu’dan Mehmet Salih Şengün ikinci, Uşak’tan Uras Çetinkaya üçüncü oldu. 2. sınıflarda Isparta’dan Beray Gece Erişkin birinci, İstanbul’dan Batu Orga, Antalya’dan Tuna Kılınç üçüncü oldu. 3. sınıflarda Aksaray’dan Betül Tanış birinci, Denizli’den Selahattin Çınar Öner ikinci, İstanbul’dan Rüzgar Efe Kablan üçüncü oldu. 4. sınıflarda Kocaeli’den Onur Ömür Kırkeser birinci, Elazığ’dan Muhammed Enes Öner ikinci, Gaziantep’ten Adnan İyiköşker üçüncü oldu. 5. sınıflarda Balıkesir’den Doruk Kırsoy birinci, İstanbul’dan Yakup Efe Ay ikinci, Denizli’den Emir Bulut üçüncü oldu. 6. sınıflarda Denizli’den Çınar Saygın birinci, Denizli’den Gökçe Kaya ikinci, Denizli’den Furkan Ersöz üçüncü oldu. 7. sınıflarda Trabzon’dan Ömer Kaan Cansu birinci, Denizli’den Halil Efe Zeybekçi ikinci, İzmir’den Yiğit Kokdaş üçüncü oldu. 8. sınıflarda Manisa’dan Ahmet Melih Şen birinci, Denizli’den Defne Hergül ikinci, Kırıkkale’den Emirhan Altun üçüncü oldu.