Proje Adası Eğitim Hizmetleri tarafından organize edilen Ulusal Matematik Şampiyonası’nın 1.aşamasına 51 ilden 1.sınıftan-8.sınıfa kadar yüzlerce okul ve binlerce öğrencinin katılımıyla 27 Mart-2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Ulusal Matematik Şampiyonası Finali, 1.aşamada başarı sağlayan 51 ilden 600’e yakın öğrencinin katılımıyla Aydın’ın Efeler ilçesinde Tralleis Children’s Museum’ da gerçekleşecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol şunları söyledi: “Türkiye’nin 51 ilinden yaklaşık 600 öğrencimiz 10 Haziran günü Ulusal Matematik Şampiyonası’nda Matematik Şampiyonu olabilmek için ter dökecek. Şimdiden hepsine yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Akyol açıklamasının devamında, “10 Haziran Cumartesi günü 51 ilden öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz yaklaşık 2000’e yakın misafirimizi Aydın’da ağırlayacağız. Yetkililerden aldığımız bilgiler ışığında o gün için Aydın’ımızda neredeyse tüm otellerin şimdiden dolduğu bilgisini aldık. Bu Aydın’ımız için çok büyük bir kazanç. Ulusal Matematik Şampiyonası Final yalnızca bir matematik yarışması olmayacak. Final günü katılımcı öğretmelerimize Öğretmen Akademisi programı çerçevesinde öğretmen seminerleri verilecek. Prof. Dr. Hülya Gür “Uluslararası Sınavlar: PISA ve TIMSS Sınavlarında Neredeyiz ? “ , Eğitimci Yazar Fatih Doğruyol “Yeni Dünyada Kim Başarır ? ”, Eğitimci Yazar- Matematik Öğretmeni Tuba Karademir Çetin “ Matematik Öğretiminde Farklı Yaklaşımlar ”, Eğitimci Yazar- Matematik Öğretmeni Hüner Uysal “Oyun Tabanlı Eğitim ” konu başlıklarıyla Öğretmen Akademisi’nde yer alacak. Ulusal Matematik Şampiyonası Finaline katılım sağlayacak öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz matematik alanında okul öncesinden lisans seviyesine kadar Proje Adası tarafından geliştirilen Kinetik Math , Math Play, LGS Sergisi, Matematik Müzesi, Imaginary Sergisi gibi programları yakından inceleme fırsatı bulacaklar. Kinetik Math, büyük oyun matlarından oluşan bir matematik programıdır. Okul öncesinden 4.sınıfa kadar olan öğrencilerimize hitap eden bir çalışmadır. Kinetik Math müfredata uygun öğretim ile fiziksel aktiviteleri birleştiren bir yaklaşım. Biliyorsunuz ki fiziksel aktivite öğrenmeye fayda sağlayan bir yaklaşımdır. Hareket kalp atışını dolayısıyla da kan dolaşımını hızlandırır. Beyinde yeni nöronların gelişimini artırmak amacıyla BDNF üretmesi için beyni uyarıyor. Öğrenirken hareket etmek öğrenme gücünü artırıyor. Kinetik Math’i o gün ilk defa tüm Türkiye’ye tanıtacağız ve çocuklarımız bu deneyimi yaşayacak. Festivalde Math Play adıyla markalaştırdığımız, okul öncesinden 7.sınıfa kadar olan öğrencilerimize hitap eden müfredattaki konularla tam uyumlu masaüstü diye tabir edilen oyunlarla matematiğin bileşkesi olan programımız da yer alacak. Bugün Stanford, Cambridge, Harvard, Ottawa gibi üniversiteler bu konuda çalışmalar yapıp çözüm önerileri ortaya koyuyor. O gün biz de çocuklarımıza, velilerimize bu oyunları deneyimleteceğiz” dedi.

“Türkiye’de ilk çalışma örneği”

“Math Play tüm matematik öğretim programında tüm kazanımları kapsayan Türkiye’deki ilk çalışma örneğidir” diyen Akyol, “Bunun yanında LGS sergimiz olacak. LGS sergimiz 2018 yılından 2022 yılına kadar matematik alanında çıkmış tüm soruların dokunarak, çözümlendiği bir sergi. Özellikle LGS sınavına girecek öğrencilerimiz için matematik sorularının hiç de zor olmadığını gösteren bir sergi özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda yaklaşık 90 istasyonlu Matematik Müzemiz final günü misafirlerimizi ağırlayacak. Matematik Müzesi, matematiğin fizik, kimya, astronomi, biyoloji, coğrafya, mimarlık, resim ve müzik gibi diğer disiplinler ile ilişkisini açıklarken bir yandan da cebirsel formüllerin dokunarak ispatlarının gösterildiği bir program. Buna ek olarak Imaginary Sergimizde misafirlerimiz bir çay bardağının, bir limonun cebirsel ifadelerini görecekler. Matematikle estetik ve sanatın bileşkesini deneyimleyebilecekler. Aynı zamanda Türk Kültüründe olan 84’e yakın el yapımı zeka oyunları sergisi yer alacak” açıklamasında bulundu.

Akyol, serginin hedeflerinin milli duyguları artırmak olduğunu ifade ederek, “Matematiğin yanı sıra Çanakkale savaş objeleri ve resim sergisi de alanımızda yer alacak. Bu serginin kuruluş hedefi, nasıl ki Japonya’da bir çocuğa eğitiminin ilk gününden itibaren Nagazaki ve Hiroşima’yı gösteriyorsa biz de her daim Çanakkale Zaferi’ni hatırlatmalıyız. Atatürk’ün de dediği gibi “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Çanakkale bu sebeple çok önemli! Misafirlerimiz tüm sergilerimizi gezebilecekler” diye konuştu.

Proje Adası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç ise “ Milli Eğitim Bakanlığımız Matematik Seferberliği başlatmıştı. Biz de bu seferberlik çağrısına cevap vererek matematik öğretiminde beyin temelli, oyun tabanlı, dokunarak yeni çağın yeni yaklaşımlarını baz alarak programlar geliştirdik. Ulusal Matematik Şampiyonası ile de tüm bunları taçlandırdık. Bakanlığımızın seferberlik çağrısında istediği ne varsa hepsini ürettik. Final günü bunları tanıtmak, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize matematik festivali sunmak bizi çok mutlu edecektir. Ulusal Matematik Şampiyonası 1.aşamada bizlere destek veren yüzlerce kuruma, 1.aşamaya katılan binlerce öğrencimize, değerli yönetici ve öğretmenlerimize, saygıdeğer velilerimize 10 Haziran 2023 tarihinde finale ve matematik festivaline katılacak olan misafirlerimize, akademisyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Tek bir derdimiz var, bizim çocuklarımız da Berlin’deki, Tokyo’daki, Londra’daki, New York’taki çocuklarla yarışabilir imkana sahip olsunlar. Bu hedef çerçevesinde çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi.