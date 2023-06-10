Proje Adası Eğitim Hizmetleri tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Ulusal Matematik Şampiyonası final turu Tralleis Children Museum’un ev sahipliğinde Aydın’da gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu ve şenlik havasında geçen yarışma için 51 ilden Aydın’a gelen yüzlerce öğrenci ve velileri ise şehri şenlendirdi.

Proje Adası Eğitim Hizmetleri bünyesinde kurulan Tralleis Children Museum tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “1. Ulusal Matematik Şampiyonası” final turu için binlerce kişi Aydın’a geldi. Gerçekleştirilen yarışma çerçevesinde Aydın, adeta ziyaretçi akınına uğrarken, şenlik havasında geçen etkinlikte öğrenciler hem öğrendi hem eğlendi. Türkiye’nin dört bir yanından matematik finali için Aydın’a gelen 600’e yakın öğrenci ve bine yakın veli ise şehri renklendirdi. Birden fazla oturumda yapılan sınavlarda öğrenciler, hem fen bilimleri hem de matematik alanlarında ter döktü.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler ve aileleri, Tralleis Children Museum’u gezerken, düzenlenen çeşitli bilim atölyelerinde uygulamalı eğitimlere katıldı. Ayrıca, festival havasında geçen yarışmada sınav sıralarını bekleyen öğrenciler ise müzenin bahçesinde kurulan matematik oyunları alanlarında sınav öncesinde hem stres attı hem eğlendi.

“Matematiğin doğduğu topraklarda finalimizi yapıyoruz”

Aydın’ın matematiğin ve bilimin doğduğu topraklar olduğuna dikkat çeken Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol; “Tralle Children Museum olarak Ulusal Matematik Şampiyonası’nı düzenledik. 51 ilde yaklaşık 15 bin öğrencimiz ilk aşama sınavına girdiler. Bu ilk aşama sınavında yaklaşık 600 öğrencimiz finalist oldu ve Aydın’da düzenlediğimiz final sınavlarına geldi. Bugün de bu final atmosferini bir festival havasında yaşıyoruz. Van’dan Tekirdağ’a, Edirne’den Ardahan’a kadar 51 ilden 600’e yakın öğrencimiz bine yakın da velimiz Aydın’da. Festivalden kastımız ise şu. Baktığımızda ilkokuldan lisans derecesine kadar her alanda oyun temeliyle tabanlaştırılmış bir eğitim anlayışımız var. Beyin temelli bir yaklaşımımız var. Öğrencilerimiz matematiğe tam anlamıyla dokunuyor ve iç içe oluyor. Cebirsel formüllerin geometriksel ispatları var. Tamamen matematik dolu bir gün yaşatıyoruz. Bugün sahada 500’e yakın materyalimiz var. Burada Türkiye’nin çok önemli eğitim kurumlarından öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz var. Herkes gayet memnun. Bir yandan da Aydın’ın tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü matematiğin ve bilimin doğduğu yer, bu topraklar. Bunun için de mücadelemizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Matematiğin başkenti Aydın olacak”

Aydın dendiği zaman tarım ürünlerinin yanı sıra matematiğin de akla gelmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Akyol; “Uzun yıllar önce bu işe başladığımızda da hep şunu söyledim. Aydın’ın çok değerli şeyleri var. Baktığımızda Tralleis’ten Milet’e kadar bir çok antik kenti, pamuğundan incirine kadar bir çok önemli tarım ürünü var. Hedefimiz, Aydın’ın denince akla sadece tarım ürünleri değil matematiğin de gelmesini sağlamak. Sanırım bunu başardık diye düşünüyorum. Birçok veli de ’Neden Aydın, neden bu tür organizasyonlar hep Aydın’da yapılıyor?’ Diye soruyor. Bundan da bütün Aydınlıların gurur duyması lazım bana göre. Bugün bütün oteller Aydın’da dolu. Sonuçta burada alışveriş yapıyorlar, kent ekonomisine de katkısı var. Aydın’ın ülke genelinde tanınırlığı açısından da çalışmalarımız var. Gelecek sene bu projelerimize ulusalın dışında Avrasya’yı da eklemeyi düşünüyoruz. Yine finalini Aydın’da yapmayı planlıyoruz. O zaman sadece Türkiye genelinden değil Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türk İslam coğrafyasından da misafirlerimizi ve dahi gençlerimizi ağırlamaya çalışacağız. Bu çerçevede de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aydın Büyükşehir Belediyemiz bizlere destek oluyor. Bir şey istediğimizde ikiletmiyorlar. Hepsine de desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Aydın’ı yeniden matematik başkenti yaptığımıza inanıyoruz ve bu yolda da çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitime de önemli katkı sağlıyor”

Festival alanını ziyaret eden ve öğrencilere başarılar dileyen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ise “Matematiğin doğduğu bu toprakların yeniden matematiğin başkenti olması amacıyla yürütülen çalışmalara elimizden gelen desteği veriyoruz. Amacımız Aydın’ı yeniden matematiğin başkenti haline getirmek. Ayrıca çocuklarımızın matematiği oyunlarla öğrenmesi sevmesi açısından yürütülen bu tarz projeler eğitime de önemli katkılar sağlıyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen ve şenlik havasında geçen bu final turuna katılım sağlayan tüm öğrenci ve velilerimize, ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşvikleri ile de inşallah bu topraklarda nice Cezeriler, Ali Kuşcu’lar, Cahit Arf’lar yetişecektir” dedi.