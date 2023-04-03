Proje Adası Eğitim Hizmetleri bünyesinde yer alan İstanbul Math Museum tarafından organize edilen Ulusal Matematik Şampiyonası’nın 1. aşama sınavı 50 il de 178 sınav merkezi ile 15 bin 276 öğrencinin katılımıyla 27 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

1.sınıftan 8.sınıfa kadar toplam 8 kademede gerçekleştirilen ve her kademede 25 soruyu cevaplandırmaya çalışan öğrenciler finale kalmak için 60 dakika ter döktü. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol, "İlk yılımızda şampiyonamıza ilgi gösteren, katılım sağlayan tüm kurumlarımıza , kurumlarımızın değerli yöneticilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Şampiyonamızın finali her sınıf grubundan 10 tane açık uçlu soruyla gerçekleştirilecek" dedi.

Şampiyona finalinin Mayıs ayında Aydın’da gerçekleştirileceğini belirten Proje Adası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç da, "Finalimiz 28 Mayıs 2023 Pazar günü Aydın’da gerçekleşecek. 50 ilden yaklaşık 800 öğrencimizi, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte 3 bin kişiyi misafir edeceğiz. Finale katılan öğrenciler için şampiyonamız festival havasında geçecek. Öğretmenlerimiz için ücretsiz seminerlerimiz olacak. Tüm katılımcılarımız için Matematik Müzesi, Bilim Müzesi, İllüzyon Müzesi, Çanakkale Müzesi ücretsiz sergilenecek. Bunlara ek olarak çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmak adına sürpriz aktivitelerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.