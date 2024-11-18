Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk hakları konusunda çocukların görüşlerini almak için hayata geçirdiği ve bu yıl 25'incisini gerçekleştireceği Ulusal Çocuk Forumu'nu bu yıl 7 bölgede "Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" olarak 'Çocuk için Katılım ve Savunuculuk' temasıyla 18-20 Kasım tarihleri arasında düzenleyecek.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın UNICEF iş birliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Ulusal Çocuk Forumu için tema 'Çocuk için katılım ve savunuculuk' olarak belirlendi.

2000 yılından bu yana 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününün yer aldığı haftada Ulusal Çocuk Forumu düzenleyen Bakanlık, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte çocuklara daha iyi bir dünya inşa etme gayesiyle çalışmaları devam ederken, bu yıl forum 7 bölgede gerçekleştirilecek.

TEMAYI ÇOCUKLAR BELİRLİYOR

'Çocuk için Katılım ve Savunuculuk' temasının belirlendiği 'Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları'nda 20 Kasım'a kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Erzurum ve Gaziantep'te etkinlikler düzenlenecek.

Forum kapsamında il komitesinde görevli çocuklarla, çocuk hakları konuşulacak ve çocuk için katılım ve savunuculuk konusunu çocuk gözüyle ele alınacak.

Forumun çıktısı olarak çocuklar tarafından hazırlanan Sonuç Bildirgesi, Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri tarafından üst düzey yetkililerce yapılan bir toplantıda sunulacak.

Ayrıca tüm ilgili kurum kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile de paylaşılacak.