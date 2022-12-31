Bu yıl 6.’sı düzenlenen Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışmasının ödül töreni gerçekleşti. Yarışmada birinciliği; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsünden yüksek lisans öğrencisi Yiğit Mert Erkmen elde etti.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışmasının ödül töreni gerçekleşti. Yarışmada birinciliği; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsünden yüksek lisans öğrencisi Yiğit Mert Erkmen elde etti.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasının, müzik ve sahne sanatları alanında Türk bestecileri yeni eserler oluşturmaya özendirmek amacıyla düzenlediği “Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması” ödül töreni gerçekleşti. Süreyya Operasında, bu yıl 6.’sı yapılan yarışmada birinciliği; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Kompozisyon yüksek lisans programı öğrencisi Yiğit Mert Erkmen elde etti. Başarısıyla DEÜ ailesini ve İzmir’i gururlandıran 27 yaşındaki Yiğit Mert Erkmen, “Gelenekselleşmesini arzuladığımız Süreyya Operasının bu yıl çağdaş Türk Oda Müziği alanında düzenlediği yarışmada birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Dijital platformda yayınlanacak

Müziğin kendi potansiyeline odaklanan, akıcılığını benimseyen bir tarza sahip olduğunu belirten Erkmen, “Yarışma için üç bölümlük bir sonat hazırladım. Bugüne kadarki yarışmalarda olduğu gibi eserlerin değerlendirilmesini ülkemizin önde gelen müzisyenleri yaptı. Beğeni görmesi ve böyle bir organizasyonda birincilik ile ödüllendirilmesinden mutluluk duydum. Finalist eserlerin kayıtlarının ilerleyen tarihlerde dinleyicilere sunulmak üzere dijital platformlarda yayınlanacağı duyuruldu. Bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl viyolonsel-piyano ikilisine yönelik düzenlenen yarışmada finale kalan eserler, eğitimci ve virtüözler Dilbağ Tokay ile Emine Serdaroğlu tarafından jüriye seslendirildi. Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu’dan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bestecilerin isimleri kimlik zarfları açılarak ilan edildi. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışmasında Yiğit Mert Erkmen birincilik, İmge Yağmur Tiryaki ikincilik, Baran Doğaç Ünal üçüncülük ve İrem Başer mansiyon ödülünün sahibi oldu.