Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tercihini ikinci tura bıraktı. Seçimin ilk turundan sonra anket şirketlerinin tahminleri gündem oldu. Anket şirketleri arasında nihai sonuca en yakın tahmine Betimar ulaştı.

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı’nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için 14 Mayıs’ta sandığa giderek tercihini yaptı.

Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,8, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için seçmenler bir kez daha sandığa gidecek.

Milletvekili Seçiminde de Cumhur İttifakı yüzde 49.9 oyla 322 milletvekili, Millet İttifakı yüzde 34.9 oyla 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 oyla 65 milletvekili çıkarttı.

Seçimler öncesi ulusal anket şirketleri seçim tahminlerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Anketlerin çoğu Erdoğan’ın oyunu ağırlıklı olarak yüzde 43-45 bandında gösteriyordu.

Anketçilerin arasında seçim tahminlerinde sonuca en çok yaklaşan firma Betimar oldu. 2018 seçimlerinde de benzer bir yakınlığa ulaşan Betimar Araştırma, 81 ilden örnekleme alma yönetimiyle gerçekleştirdiği tahminlerde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,1, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45, Sinan Oğan yüzde 5,6 ve Muharrem İnce yüzde 0,3 olarak öngördü.

“Seçmen bizi yanıltmadı, İnce’nin kararından sonra hızlıca ikinci çalışmayı başlattık”

Seçim sonuçlarına en fazla yaklaşan tahminde bulunduklarını söyleyen Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, “2018 yılındaki seçimde elde ettiğimiz başarıyı bu seçimde de sürdürdük. Türkiye genelinde 81 ilden örnekleme alarak çalışmalarımızı yürüttük. Seçmen bizi yanıltmadı. Çalışmamızda hata payımız 0,3 olarak gerçekleşti. Son hafta İnce’nin çekilme evresinde hızlıca ikinci araştırmayı başlattık” dedi.

Duman, seçimin ikinci turuyla ilgili çalışmalara start verdiklerini, ilk izlenimlerde Erdoğan’ın kazanan tarafa yakın olduğunu gördüklerini söyledi. Duman, Seçime katılma oranı ilk turdaki gibi yüzde 90’lard olmayabilir. Toplumsal algı Erdoğan’ın kazanacağını kabul etmiş durumda. İkinci turda Erdoğan çok avantajlı” diye görüş belirtti.

“Sinan Oğan’ın oyları dengeli dağılacaktır”

Sinan Oğan’ın ilk turda beklenenden yüksek bir oy oranına ulaştığını belirten Duman, ikinci turda Oğan’a verilen oyların Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na dengeli bir şekilde dağılacağını söyleyerek, “Sinan Oğan bir partinin lideri değil, ATA İttifakının adayıydı, dolayısıyla yönlendirme yapabileceği bir seçmen kitlesi bulunmuyor. Seküler milliyetçi kesimin oylarını aldı. Yaptığımız çalışmalara göre Oğan’a MHP’den 0,8, İYİ Parti’den 1,8 civarında geçiş olduğunu gördük. En çok 18-30 yaş aralığı seçmen Oğan’a oy verdi. Bunların yüzde 20’lik kısmı ikinci seçimde sandığa gitmeyecek gibi görünüyor” diye konuştu.

Diğer anket şirketlerinin tahminleri nasıl olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde;

Optimar

Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,6

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1

Muharrem İnce: Yüzde 4,3

Sinan Oğan: Yüzde 3

Konda

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

Yöneylem

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4

Sinan Oğan: Yüzde 4,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,4

MetroPOLL

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1

Tayyip Erdoğan yüzde 46,9

Sinan Oğan yüzde 2,7

Muharrem İnce yüzde 1,3

ORC

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

İnce: Yüzde 1,3

MAK

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4

Sinan Oğan: Yüzde 2

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

Avrasya

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 3,1

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

Türkiye Raporu

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,5

Tayyip Erdoğan yüzde 45,6

Sinan Oğan yüzde 3,9

Genar

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,3

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,4

Sonar

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,1

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,8