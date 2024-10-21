Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “Ulusal 9. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı” iki gün süresince gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Geçmiş yıllarda farklı üniversitelerde düzenlenen Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı’na bu yıl Düzce Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Ülkemizin yapı mekaniği ve inşaat mühendisliği alanlarına önemli kaktılar sunan Prof. Dr. Uğur Ersoy onuruna düzenlenen ve ilk gün iki oturumun gerçekleştirildiği çalıştayın ikinci gününde dört oturum ziyaretçilerle buluştu.

Ülkemizde yapı alanında çalışma yürüten akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getiren çalıştay, modern kentlerin güvenliği, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği için yapıların mekanik davranışlarının doğru anlaşılması ve geliştirilmesi açısından da büyük katkı sağladı.

Toplamda iki özel oturum, altı oturumun gerçekleştirildiği çalıştayda 43 bildiri katılımcılarla paylaşıldı. Akademik birliktelik ve tartışma platformu olarak birikim ve deneyimlerin paylaşımına imkan sunan çalıştay, ulusal ve uluslararası alandaki sorunlara inovatif çözümlerin üretilmesi, yapı mekaniği konularında nitelikli deneysel araştırmacı sayısının artırılması, ulusal bilgi birikiminin oluşturulması ve araştırma konuları üzerinde yeni ufuklar açılmasının sağlanması noktasında da öncü rol üstlendi.

Genç araştırmacılar için yeni fırsatlar da sunan Ulusal 9. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, geleceğe dair yeni vizyonların oluşturulması ve farklı bakış açılarının geliştirilmesine de vesile oldu.