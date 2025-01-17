Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı’nda sis bulutu masalsı bir manzara oluşturdu.

Sındırgı’nın saklı kalmış cennetlerinden Ulus Dağı, dört mevsim dikkat çekiyor. 1974 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek zirvelerinden biri olan Ulus Dağı, sisin etkisiyle adeta bir masal diyarına dönüştü. Dronla çekilen görüntülerde, dağın tepelerini örten beyaz sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları için bulunmaz bir fırsat sunan manzara, sosyal medyada da ilgi gördü.