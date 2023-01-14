Bölgenin en yüksek rakımlı dağlarından biri olan Balıkesir Sındırgı Ulus Dağı’nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrasında vatandaşlar Ulus Dağı’na akın etti.

Bölgenin en yüksek rakımlı dağlarından biri olan Balıkesir Sındırgı Ulus Dağı’nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrasında vatandaşlar Ulus Dağı’na akın etti.

Bursa Uludağ’dan sonra bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Balıkesir Sındırgı Ulus dağında bölgenin ilk kayak merkezi kurulması adına çalışmaların başlaması da vatandaşlar da ayrı bir merak ve heyecan uyandırdı.

Soluğu Ulus Dağı’nda alan vatandaşların kimisi kar üzerinde semaver, mangal keyfi yaparken, Offroad tutkunları da kar üzerinde macera yaşadı. Zorlu yollardan geçip kar üzerinde kendine yol açan araçlar zirveye ulaştı. Kara saplandıkları dakikalar ise heyecanlı dakikalar oluşturdu. Araçlar zirveye ulaşıp merkeze dönene kadar birbirilerini çekerek ilerlediler.

Kar üzerinde çılgınlık yapmak için Ulus Dağı’na geldiklerini belirten Muammer Kocadağ, “Bugün Hakkı hocamla Ulus dağına çılgınlık yapmaya geldik. 50 cm karın üzerinde semaverde çay yapacağız. Sucuk ekmek yapacağız. Zaten manzara ayrı bir şey. Herkese sevgiler saygılar” dedi.

Türkiye’nin ilk termalli kayak merkezi doğal şehir Sındırgı’da yapılacak

Ulus Dağı’nın termal bir kayak merkezi halini alacağını ve şehir genelinde de projenin heyecan uyandırdığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Son yıllarda yaşanan kuraklık maalesef yağışların azalmasına sebebiyet verdi. Ama Sındırgı’da özlenen kar Ulus Dağı’na yağdı. 30 cm ile başlayan kar bugün 50 cm’lere ulaştı. Bütün offroad arabasını kapan, piknik yapmaya gelen, mangal yakmaya gelen insanlar Ulus Dağı’na yoğunlaşıverdiler. Bu şehrin enerjisi hakikaten görülmeye değer. Muhteşemsin doğal şehir Sındırgı. İnşallah buraya yapılacak kayak merkezi ile beraber, belki de Türkiye’nin ilk termalli kayak merkezi doğal şehir Sındırgı’da yapılmış olacak” dedi.