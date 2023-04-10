Osmangazi Belediyesi, Niğbolu Zaferi’nin şükür nişanesi olarak adlandırılan ve tüm ihtişamıyla yüzyıllara meydan okuyan Bursa Ulu Camii’yi dünden bugüne anlatan ‘Ulumabet Camiikebir’ sergisi düzenledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen ‘Ulumabet Camiikebir’ sergisinin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Ulu Camii Baş İmam Hatibi Tahsin Karanfil, AK Parti Bursa İl ve İlçe Yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Tarihi şehir Bursa’da milli ve manevi değerlere sahip çıktıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel, sergi ve çeşitli toplantılar düzenleyen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kısa sürede yurt içi ile yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Bugüne kadar 142 ülkeden 1 milyon 600 bin ziyaretçiye kapılarını açan müzemiz, 2022 yılında 256, 2023 yılında ise 30 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bursa deyince hepimizin aklına tarih geliyor. Bizler de, tarihi dokuyu ayağa kaldırma konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede Şadırvanlı Han’dan Gökdere Medresesi’ne, Kayhan Çarşısı’ndan Tahtakale’ye kadar her bölgeye ruh kattık. Özellikle ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projemiz ile bölgeyi yeniden turizme kazandırdık. Fetih Müzesi’nde sanal ortamda gördüğümüz Hisar’ın en kısa zamanda gerçek halini orada göreceğiz” dedi.

Toplam 32 tablodan oluşan sergi hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, “Belediye olarak, Osmanlı mimarisinde özgün bir yapı olan Ulu Camii’nin geçmişten günümüze geçirdiği değişimleri anlatan ‘Ulumabet Camiikebir’ sergisini düzenlemeye karar verdik. Hem manevi hem de fiziki yapısıyla hepimizi büyüleyen Ulu Camii’nin tüm güzelliklerini vatandaşlarımızın görmesini istedik. Yıldırım Bayezid tarafından 600 yılı aşkın süre önce yaptırılan bu eser, şehrimizin gerçek anlamda en büyük değeri. 1 ay boyunca açık kalacak sergimizi tüm hemşehrilerimizin görmesini tavsiye ediyorum. Sergi danışmanımız Ulu Camii Baş İmam Hatibi Tahsin Karanfil’e desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ulu Camii Baş İmam Hatibi Tahsin Karanfil de yaptığı konuşmada, “Ulu Camii’de Emir Sultan’ın nefesi Somuncu Baba’nın hutbesi, şairlerin güftesi, bestekarların bestesi, kevserin sesi, ilahi sırların cilvesi vardır. Selçuklu mimarisinin zirve yaptığı, Osmanlı mimarisinin temellerinin atıldığı Ulu Camii’nin içerisinde suyun, sesin ve çizginin harmanlandığı başka yer yoktur. Mihrabın bulunduğu duvar diğer duvarlardan büyüktür. 12 ayak üzerine 20 kubbe ile üzeri örülmüş olan caminin ortasındaki kubbenin üstü açıktır. Son yıllarda bu açıklık camla kaplanmıştır. Camii’nin en önemli şaheserlerinden biri muhteşem kündekari minberidir. Kabe örtüsü burada ayrı bir önem arz eder. Kabe örtüsü, Yavuz Sultan Selim döneminde Ulu Camii’ye hediye edilmiştir. Kısacası, şehrimizin en büyük değerine dair tüm detayları bu sergide göreceğiz. Emek gösteren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ‘Ulumabet Camiikebir’ sergisinin açılış kurdelasını kesti. Toplam 32 tabloyu tek tek inceleyen Başkan Dündar ile Karanfil, aynı zamanda katılımcıları resimler hakkında bilgilendirdi.