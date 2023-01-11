Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilere yol haritası çizdiği markası ULUKOZA, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi olma özelliği taşıyarak, yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilere yol haritası çizdiği markası ULUKOZA, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi olma özelliği taşıyarak, yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmaya devam ediyor.

TÜBİTAK’ın iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla açtığı BiGG 2022-2 Yeşil Büyüme Çağrısı doğrultusunda yapılan başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlandı. Türkiye genelinde 63 uygulayıcı kuruluş aracılığı ile 457 girişimci iş fikri başvurusunun yapıldığı çağrıda, iş planına onay verilen 217 girişimciden 68’inin 2. aşama desteği alması kararlaştırıldı.

3 girişimci daha 450 bin lira hibe almaya hak kazandı

BİGG4tech konsorsiyumu girişimcilere yenilikçi iş modelleri üretimi aşamasında önemli destekler sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin hayata geçirdiği ULUKOZA programından gönderilen 5 girişimciden 3’ü 450 bin lira hibe almaya hak kazandı. BİGG4tech konsorsiyumu çerçevesinde ise toplamda 4 girişimci destek almayı başardı.

"Destek devam edecek"

Akademik çalışmaların yanı sıra Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde devam eden girişimci faaliyetlerinin de Üniversiteye bilimsel anlamda katkı sağladığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "ULUKOZA programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Düşünen, araştıran, üreten ve projelendiren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda gerçek anlamda bilimsel çalışmanın yapıldığı, fikirlerin projeye dönüştürüldüğü bir Bursa Uludağ Üniversitesi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimize katkı sağlayan herkese minnettarız" diye konuştu.

Parlak fikirlere kapı açık

Bursa Uludağ TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren de kurum olarak girişimcilere ve firmalara yol göstermeyi sürdürdüklerini kaydetti. Bugüne kadar onlarca firmayı TÜBİTAK destekleri ile buluşturduklarının altını çizen Eren, Teknoloji Transfer Ofisi’nin bu anlamda büyük bir başarı oranı yakaladığını, parlak fikri olan ve bu konuda destek almak isteyenlerle iletişime geçmeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

Enerji odaklı projeler desteği kaptı!

Teknoloji Transfer Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre; "Mobil Ağa Bağlı Ergonomik Modüler Yüksek Torklu Şehir İçi Elektrikli Ulaşım Aracı" projesi ile Mehmet Onur Genç, "Elektrikli Bisikletler İçin Otomatik Şanzıman Geliştirilmesi ve İmalatı" projesi ile Murat Avcı ile "Rüzgar Türbinleri İçin Tasarım, Yazılım ve Algoritma Geliştirilmesi" projesi ile Nuray Kayakol isimli girişimciler ULUKOZA programı desteği ile 450 bin lira hibe almaya hak kazandı.