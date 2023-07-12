Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) markası ULUKOZA ile destek kazanan girişimciler Batuhan İnce ve İbrahim Özgen, herkesin kendi evinde istediği tat ve lezzette sağlıklı çikolata üretmesini sağlayacak sistem geliştirdi.

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Batuhan İnce ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan İbrahim Özgen, birlikte çıktıkları girişimcilik yolculuğunda çikolata makinası üretmeyi hedefliyor. Huss Mühendislik’te çalıştıkları dönemde Kickstarter’dan faydalanmak için düzenlenen yarışmada projelerinin ikinci seçilmesi sonrası projelerini kendileri hayata geçirmeyi planlayan girişimciler, desteği almak için de ULUKOZA Programı’na dâhil oldu. Bursa Uludağ TTO bünyesindeki ULUKOZA Programı ile başlayan eğitimler sonucu projelerini hazırlayıp destek almaya hak kazandıklarını belirten Batuhan İnce, “İlk olarak melanjör makinası aldık ve tersine mühendislik yaparak ilerledik. Çikolata çekirdeği ve çikolata yağı alarak çikolata üretimine başladık. Tat ve kalite olarak ürettiğimiz çikolatalar piyasadaki ambalajlı çikolatalara göre çok daha lezzetli. Makinamız taslak olarak hazır, gelecek kaynakla birlikte bir sonraki aşamaya taşıyacağız” dedi.

Çikolata sektörünün de kahve sektörü gibi hızlı bir gelişme göstereceğini düşündüklerini belirten İbrahim Özgen, “Bu sektörde kullanılan çikolata makinaları son derece büyük ve hantal makinalardı. Çikolata üretimi yaklaşık 36 saati buluyor. Bizim Projemizde yer alan makinamızla bu süreyi 8-9 saatlere indirmeyi planlıyoruz. Kafelerde ya da evlerde az yer kaplayıp, istenilen lezzette ve sağlıklı çikolatalar üretebileceksiniz. Vegan birisi kendi damak tadına ve beslenme şekline uygun olarak çikolata üretebilecek. Şu andaki ürün maliyetimizi ilerde ülkemizin büyük markalarıyla anlaşmalar yaparak daha da azaltmayı hedeflemekteyiz. Öncelikli hedefimiz yenilikçi, yerli ve milli bir makine üretmek. Bunu da başarabilecek potansiyeldeyiz. Biz bunu burada yapıyorsak, herkes yapabilir. Biz millet olarak yeter ki isteyelim” şeklinde konuştu.

Başvuru sürecinde Bursa Uludağ TTO kadrosundan ve ULUKOZA Programı’ndan çok büyük faydalar gördüklerini belirten Özgen, “Tek başımıza bu süreci yönetemeyebilirdik. Bilmediğimiz birçok konu vardı ama Bursa Uludağ TTO ile bu eksiklerimizi tamamladık. Onların bizi olumlu yönde ileri taşıdıklarını düşünüyoruz. Proje yazma, girişimcilik gibi konularda önemli bilgiler edindik” ifadelerini kullandı.