Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan tarihi kervansarayda ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

Ulukışla Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray’ı, bayraklarla donatıldı ilçe ve ilçeye bağlı beldelerden gelen yaklaşık bin 500 çocuk şarkılar söyledi oyunlar oynadı. İlçe Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam ve Belediye Başkanı Ali Uğurlu çocukları kervansaray önünde balon ve bayraklarla karşıladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün sokak zeka oyunları ile eğlenceli vakit geçiren çocuklar, Cumhuriyet coşkusunu marşlar söyleyerek kutladı.

Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam yaptığı açıklamada; "İlçemiz ve köylerimizdeki çocuklarımız için yaptığımız organizasyonu Ulukışla Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yaptık. Festival havasında bayramımızı kutluyoruz. Şenliğimize katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.