Şırnak’ın Uludere ilçesinde tek kadın girişimci olan 27 yaşındaki Sultan Encü, devletten aldığı yüzde yüz hibe ile geliştirdiği çilek bahçesi projesi sayesinde ekonomik özgürlüğünü yakaladı.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde yaşayan 27 yaşındaki Sultan Encü isimli kadın girişimciye devletten yüzde yüz destek verildi. Yaptığı çalışmalarla herkese örnek olan kadın girişimci kendisi gibi bütün kadınların çalışması gerektiğini söylüyor. Babasının arsasını 2 yıldır devletten aldığı destekle çilek bahçesine dönüştüren girişimci kadın, bu yıl ilk hasadı yaptı. Her yıl 1 tondan fazla organik çilek üretimi yapıp satan Encü, aynı zamanda Uluyörem markası adı altında açtığı pastanede yöresel yemek ve turşuları yaparak ülkenin dört bir yanına gönderiyor. Başarılı kadının azmini gören İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan yapılan projelere destek sunuyor. Encü’nün son olarak hayata geçirdiği çilek bahçesi projesinin bütün masraflarını devlet karşıladı. Girişimci Sultan Encü, "Kadın girişimci olarak insanlara örnek olmak istedim kadınların yolunu açmak istedim. Yüzde yüz devlet destekli bir proje. 2 yıl önce yaptık. Sene sonunda yıllık 1 tondan fazla mahsul alıyoruz. Organik olan ürünlerimizin kilosunu 50 liradan satıyoruz. Katkılarından dolayı Kaymakamımız Mehmet Rıdvan Doğan’a ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan’a çok teşekkür ederim" dedi.