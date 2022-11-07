Şırnak’ın Uludere ilçesi ve sınır köylerinde öğrenciler, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen spor etkinlikleriyle eğlendi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi ve sınır köylerinde öğrenciler, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen spor etkinlikleriyle eğlendi.

Uludere 15 Temmuz Meydanı’nda öğrenciler ve vatandaşlar geleneksel sporları içeren Etnospor etkinlikleri ve geleneksel sporlarla buluştular. Etkinlikte sınır köylerinde bulunan çocuklar getirilerek doyası eğlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, "Valilik ve Uludere Kaymakamlığımız himayelerinde Etnospor Deneyim Merkezi ilçemiz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 3 gün sürecek spor ve sanat etkinliklerini başlattılar. Öğrencilerimiz, geleneksel okçuluk, mangala oyun, mas güreşi, ebru atölyesi, topaç çevirme, çemberbaz gibi geleneksel oyun istasyonlarında eğitmenler rehberliğinde oyunları deneyimleyecekler. İlçe merkezindeki öğrencilerimizin yanında köylerde okuyan öğrencilerimizde servislerle alana taşıyacağız. Etnospor yetkililerinin amaçları Türkiye’deki geleneksel spor oyunlarının Türkiye’nin her yerine ulaştırmak, eski oyun geleneklerini yaşatarak, tanıtımını yaparak, gittiğimiz yerlerde bu oyunların kalıcı hale getirmektir. Etkinliklerden 7’de, 70’e herkesin yararlanmasını istiyoruz. Gençler, çocuklar, velileriyle birlikte alanlarımıza geldiklerinde biz daha çok mutlu oluyoruz. Ayrıca etkinliklerden sonra merkezden getirdiğimiz ve geleneksel oyunlarda kullanılan malzemeleri milli eğitim müdürlüğüne teslim ediyoruz. Böylelikle oyunların, projenin sürdürebilirliğini sağlıyoruz, bizden sonra etkinliklerin devam etmesi için bölgedeki gençlerimizin gönüllü öğretmenleriyle oyunlarla ilgi eğitim veriyoruz" dedi.