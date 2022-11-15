Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyü sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyü sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Her yıl sonbahar mevsiminde eşsiz görüntüler sunan Bulakbaşı yolu fotoğraf severlerinde uğrak yeri. Sonbaharın renkleriyle adeta saklı bir cenneti andıran yol, doğaseverlerin de yürüyüş için uğrak yeri. Bölgeyi fotoğraflayıp havadan çeken fotoğraf sanatçısı Ayhan Babat, ’’Sonbaharın gelmesiyle birlikte bölgemizde renk cümbüşü oluştu doğamızın renklenmesiyle biz de buraya fotoğraf ve videolar çekmeye geldik. Çektiğimiz video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Şırnak’ımızın muhteşem bir doğası var" dedi.