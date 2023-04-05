Şırnak’ın Uludere ilçesinde 100 yıllık taş evler, depremlere meydan okuyor. Yakın zamanda şiddetli depremler yaşanmasına rağmen bölgede 3 katlı dağ yamacında inşa edilen kolonsuz evler dimdik ayakta varlığını sürdürüyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 100 yıllık tarihi taş evler dağ yamacında kurulmuş tek kat, iki kat ve 3 kat olmasına rağmen kolonsuz şekilde depremlere meydan okuyor. Yakın zamanda da şiddetli depremlerin yaşandığı Türkiye’de, bu taş evlerin sırrının sağlam zeminde inşa edilmesine bağlanıyor. İlçe merkez ve köyleri başta olmak üzere birçok bölgede görülen evler en son asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde zarar görmemesi bölge halkını sevindirdi.

Vatandaşlardan Halil Bulut, yıllardır deprem gördüklerini ancak 3 kata kadar çıkan tarihi taş evlerin zarar görmediğini söyledi. Bulut, "İlçemizde eskiden beri yapılan taş evler daha sağlam ve daha sağlıklı. Diğer evlere göre şimdiye kadar depremlerden etkilendiğini görmedim" dedi.