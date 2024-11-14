SASKİ, Karapürçek Uludere üzerinde bulunan bentleri temizleyerek kışa hazır hale getirdi. Bent üzerinde biriken toprak, kum, çakıl gibi maddeler titizlikle temizlenerek yoğun yağışlarda oluşabilecek sel ve su baskınlarının önüne geçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sorumluluğu dışında olan Uludere’yi Karapürçek Belediyesi’nden gelen talep üzerine kışa hazır hale getirdi. İlçe belediyesiyle yürütülen ortak çalışmalarda dere üzerinde bulunan bentlerde biriken ve taşkınlara neden olabilecek maddeler temizlendi. Böylelikle dere yatağı güvenli hale getirilirken doğal yaşam da korunmuş oldu. Tamamlanan çalışmalarla ilgili SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan yaptığı açıklamada, "İlçe belediyesine geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz ziyarette Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu’nun dere bentlerini temizlemek için makine talebi olmuştu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, hizmette ilçe ayırt etmeyen anlayış ile talebin hızla karşılanması için talimatı verdi. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonunda dere üzerinde bulunan bentler kısa süre içerisinde temizlendi. Çalışmaların Karapürçek’e hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.