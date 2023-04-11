Şırnak’ın Uludere ilçesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere destek veren belediye başkanı Sait Ürek’e anlamlı ziyaret.

Uludere ilçesinde sınavlara hazırlanan öğrenciler için her türlü desteği veren kitap ve burs bağlayan Ak Partili Belediye Başkanı Sait Ürek’e öğrenciler tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Öğrenciler aralarında belirlediği temsilcilerle belediye binasında başkanı ziyaret eden öğrenciler desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Ürek, "Değerli öğrencilerimiz bu gün bizi ziyaret etti. Her zaman olduğu gibi bu günde hep öğrencilerimizin yanında olacağız inşallah, sınavlara hazırlık için gerekli kitap temini için destekçi olacağız” dedi.