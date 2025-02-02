Uludağ’ın 2 bin 543 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan Türk bayrağı fırtınaya rağmen yenilendi. Uludağ’ın zirvesine Türk Bayrağını astığı için öz Bursalı'ya ceza geldi.BURSA (İGFA) - Marmara Bölgesi’nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından fırtına ve soğuk havaya rağmen yenisiyle değiştirildi.

Profesyonel dağcılar Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş, geçtiğimiz Pazartesi günü Uludağ’ın zirvesine tırmandı. Yıpranan bayrağı yerinden söken dağcılar, yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağını direğe taktı. Bayrağı yenileyen dağcılar bu anları saniye saniye kaydetti. O anlarda ölümüne dağa çıkartarak bayrağı değiştirenlerin sosyal medya paylaşımları yerel bir basın mensubunun dikkatiyle ulusal mecraya taşındı.

Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları Recep Altepe ve Alinur Aktaş’tan da zaman zaman takdirname alan dağcılardan Yüksel Esen’e gelen bir tebligat yürekleri dağladı.

Demokrat Parti Orhaneli İlçe Başkanı görevinde de olan Yüksel Esen’e “Uludağ Alan Başkanlığı’ndan” ceza üstüne ceza yağdı!

Esen gelişmeler üzerine, “Dağları, doğayı sevmenin karşılığı bu olmamalıydı. Sosyal medya üzerinden geriye dönük ülkemizin tek yasaklı dağından şahsıma kesilen cezalar çok ağır geldi. Bir emekli olarak zor geçindiğimiz bu günlerde bu ağır cezalar şahsımı ve ailemi maddi yönden olumsuz etkileyecektir. Kanunlara karşı saygımız sonsuz fakat bana ve aileme yapılan bu haksızlığı kabullenmek istemiyorum ve unutmayınız: gün gelecek Allah’ın karşısında hesap vereceksiniz. Kıskananlar , hazmedemeyenler ve bu cezaları görmeme çok sevinecekler Bunu bilin ki; canımı da alsanız beni bu sevdadan vazgeçiremezsiniz. Bir dağ yöresi vatandaşı olarak yıllardır tırmanış yaptığım gibi yine devam edeceğim. Allah göstermesin dağda bir kaza veya vukuat olursa tecrübelerimden daha öncesi gibi yararlanmak isterseniz karşınıza yıldırma politikası uyguladığınız bu makbuzlarla çıkacağım.” diye konuştu.