Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü.

Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü.

Uludağ’da dün başlayan ve kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışının ardından oteller bölgesinde kar kalmazken, zirvenin beyaz hali dağ ilçelerinden de rahatlıkla görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığının bölgede bugün en yüksek 20, en düşük 8 derece olması beklenirken, sıcaklıklar salı gününe kadar artmaya devam edecek. Salı günü sıcaklığın 31 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası Uludağ’da kar yağışı beklenmiyor.