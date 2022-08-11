Osmangazi ilçesi İnkaya köyü civarında sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıktığı bölgeye hareket etti. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler yangın büyümeden kısa içinde söndürdü. Yangında 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter görev aldı.

Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu

Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.