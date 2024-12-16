Uludağ’da kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş, arabanın arkasına bağladığı halata tutunarak snowboard yaptı. Çılgın snowboardçu şehre araçla değil de board ile indi. Öte yandan Uludağ’da kara saplanan off-road aracının yardımına diğer off-road araçları yetişti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, beyaz gelinliğini giydi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiğini gören vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş aracın arkasına bağladığı halata tutunarak snowboard yaptı. Uludağ’ın virajlı yollarında snowboard ile kayan vatandaşı, arkadaşları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirildi.

Diğer yandan Uludağ’da kara saplanan off-road aracının yardımına çevredeki diğer vatandaşlar koştu. Off-road aracının arkasına bağladıkları halat ile çekmeye çalışsalar da saplanan araç yerinden kıpırdamadı. Kara saplanan aracı, 2 off-road aracı ile çıkarmayı deneyen vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.