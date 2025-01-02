Uludağ’da yiyecek arayan ve koşuşturan kurt sürüsü foto kapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen foto kapanlarda Uludağ Milli Parkı’nda kurt sürüsü görüntülendi. Görüntülerde karla kaplı ormanda yiyecek arayan kurtlar görüldü. DKMP tarafından o anlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Uludağ Milli Parkı’nın asil misafirleri kurtlar. Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil” denildi.