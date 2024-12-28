Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yeni yılı karşılamak isteyenlerin kişi başı 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kayak sezonunun 15 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da kar kalınlığı 61 santimetre olarak ölçülürken, otellerde hazırlıklar sürüyor. Otel işletmecileri yılbaşındaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Yerli turistlerin yanı sıra Avrupa ülkelerinden tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği Uludağ'a, Çin'den de ilgi olduğunu söyleyen otel müdürü Murat Pınarcı, "Aralık itibarıyla kayak mevsimi de başladı. Bu yılbaşı karla geçecek. Doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'lerde ve satışlarımız devam ediyor. Yurt dışından da turistler geliyor. Avrupa'da da Fransa, Hollanda ve Almanya satışlarımız çok fazla oluyor. Çin'den bile gelen turistlerimiz var" dedi.