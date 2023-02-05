Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, yarıyıl tatilinin son haftasında tatilcilerin akınına uğrarken, şiddetli kar yağışının etsiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, yarıyıl tatilinin son haftasında tatilcilerin akınına uğrarken, şiddetli kar yağışının etsiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Türkiye’nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 11 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, tatilinin son hafta sonunu, Uludağ’da kayak yaparak geçirmek istedi. Fakat şiddetli kar yağışı nedeniyle hazırlıksız gelenler için tatil çileye dönüştü. Uzun kuyrukların oluştu trafikte bazı araçlar adeta kayak yaptı. Uludağ’da kar kalınlığı meteorolojinin verilerine göre 83 santimetreye ulaştı.