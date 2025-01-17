Bursa’da bir sosyal medya fenomeni, Uludağ’da kar üzerinde Türk Kahvesi pişirdi, snowboard yaparken de keyifle yudumladı. O anlar kameraya yansıdı.

Sömestir tatilinin başlamasıyla beraber Uludağ’da yoğunluk arttı. Lezzet doğada gizli instagram sayfasının yöneticisi Süleyman Ateştepe ise Uludağ’a çıkarak snowboard yaptı. Snowboard yaptıktan sonra kar üzerinde dinlenip Türk Kahvesi pişiren Ateştepe, tekrar snowboard yaparken de onu keyifle yudumladı. Karlar üzerinde kahve keyfi yapan Ateştepe, o anları kayda aldı.

Ateştepe Uludağ’da snowboard ve kayak yapmanın ayrı bir keyif olduğunu belirtirken, herkesi sömestir tatilinde Uludağ’a davet etti.