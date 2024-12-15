Kış turizminin en gözde merkezlerinden Uludağ’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıkları eksi 8 derecelerde seyrederken, kar kalınlığı ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da hafta boyunca kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren ani bastıran kar yağışı sebebiyle oteller bölgelerinde kar kalınlığı 5 santimetreleri buldu. Hava sıcaklıkları eksi 8 derecelerde seyrederken, vatandaşlar tipi şeklinde yağan karın altında kayak keyfi yaptı.

İstanbul’dan okul gezisi ile gelen Emirhan Çağlayan, "Kar çok sert bir şekilde yağıyor. Okul gezisi ile 2 günlüğüne geldik. Kayak yapmak ve kar topu oynamak istiyoruz. 2 günü dolu dolu geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Balıkesir’den gelen Rüzgar Aslan ise, "Balıkesir’den geliyoruz. Buranın havasının soğuk olduğunu biliyoruz ama ne kadar kalın giyinirsek giyinelim yine de üşüyoruz. Burası çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. İnsan bir nebze de olsa kışı özlüyor. Ama yine de hava çok soğuk" diye konuştu.