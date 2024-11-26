Türkiye’nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 39 santimetre olarak ölçüldü. Otelciler yaklaşan yılbaşı öncesi sezon hazırlıklarına başladı. Beyaz gelinliği giyen Uludağ havadan drone ile görüntülendi.

Uludağ’da Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 39 santimetrelere ulaştığı Uludağ’da hava sıcaklığı eksi 8 derecede seyrederken ulaşım olumsuz etkilendi. Kar küreme araçları yoğun kış mesaisine başladı. Zirve karla kaplanırken eşsiz kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi.

Jandarma ekipleri de 8.kilometreden itibaren Uludağ’a çıkan araçlarda zincir ve kış lastiği kontrolü yapıyor

Otellerin ise yılbaşı öncesi sezonu açmak için hazırlıklarına başladığı öğrenildi.