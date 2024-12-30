Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da oteller yılbaşı hazırlıklarını tamamlarken, rezervasyonlarda yoğunluğun yaşandığı Uludağ’da yılbaşı gecesi için oda bulmak zorlaştı.

Son yağışlarla birlikte zirve ve oteller bölgesinde kar kalınlığı 61 santimetre olarak ölçüldü. Sisli havanın hakim olduğu oteller bölgesinde hava sıcaklığı eksi 7 ila eksi 14 derece olarak ölçüldü. Son 20 yılın en soğuk kışını yaşayan Uludağ’da yoğun kar yağışıyla pistler kayak yapmaya uygun hale geldi.

Zirveye turist akını

Yılbaşı öncesi karla kaplanan Uludağ’a yerli ve yabancı turist akını başladı. Özellikle Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda yabancı turistin yılbaşı gecesini Uludağ’daki otellerde geçireceği öğrenildi. Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan otellerin yılbaşına bu yıl rekor doluluk seviyelerine ulaşarak girmeleri tahmin ediliyor.

Uludağ’da bir gece konaklama oda başı ortalama fiyatı 30 bin lira olarak belirlendi. Skipass, kayak ve ekipmanları kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Yeni sezonla birlikte kayak kiralama ücretleri güncellendi. Yeni tarifeyle beraber kıyafet ve kayak takımı kiralayan tatilci 2 bin 300 lira ödeyecek. 1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin lira olarak güncellendi.

Yılbaşı için hazırlıklar tamam

Karinna Hotel Operasyon Müdürü Anıl Sergen Ataş, "Yılbaşı için doluluk oranları yüzde 70 ila 80 arasına ulaştı. Geçtiğimiz sezon doluluk oranımız yüzde 30 seviyelerindeydi. Bu sezon önceki yıllara göre çok daha iyi gidiyor. Erken kar yağışı ile 2 yıl aradan sonra bu yol sezonu erken başlattık. Bu sezondan beklentimiz yüksek. Tek sıkıntımız karın olmamasıydı. Kar da yağdı artık tam anlamıyla hazırız. Oda fiyatlarımız 30 ila 35 bin arasında olacak" şeklinde konuştu.