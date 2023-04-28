Türkiye’nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’da, sezonun kapanmasına rağmen kar yağışı devam ediyor. Nisan ayının son günlerinde yağan sürpriz kar zirveyi tekrar beyaza bürürken, yağışın bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Son bir aydır yağmur ve zirveye kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranları da yüzleri güldürdü. Doğancı Barajı yüzde 78, Nilüfer Barajı ise yüzde 53 doluluk oranına ulaştı.

Nisan ayının sonuna yaklaştığımız günlerde Uludağ’da dün başlayan kısa süreli kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Yollar, piknik masaları ile araçların üstü karla kaplandı. Sürpriz kar yağışı Uludağ’da sezon kapanmasına rağmen çalışanları sevinirken Orhan Derici, masanın üzerine kar yağışının tarihini yazarak, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kar kalınlığının 10’dan 16 santimetreye çıktığı Uludağ’da Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece olacağı bildirilirken, bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor.