Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından ‘çocukların kayak sporuyla buluşabilmesi için’ Uludağ’da düzenlenen kayak kampına start verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından ‘çocukların kayak sporuyla buluşabilmesi için’ Uludağ’da düzenlenen kayak kampına start verildi.

Kayak kamplarında çocuklar, hem kayak sporuyla tanışırken hem de keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. 7-16 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kayak kampları, hafta sonu ve sömestr grupları şeklinde 2 ayrı programda gerçekleştiriliyor. Konaklamaların Bursa Büyükşehir Belediyesi Kayak Kamp Eğitim Merkezi’nde yapıldığı kampın yarıyıl ilk dönem çalışmalarında çocuklar, kayak sporuyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Sömestr kamplarında çocuklar, 3 günlük kayak eğitimi alıyor. Cumartesi ve pazar günleri de çalışmalar yapılıyor.

Sömestr dönemi çalışmalarında ilk dönem eğitimleri tamamlanırken, ikinci dönem 2-5 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayak Kampı hafta sonu eğitimleri ise 18-19 Şubat 2023, 25-26 Şubat 2023, 4-5 Mart 2023, 11-12 Mart 2023, 18-19 Mart 2023 ve 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. Kayak Kampı kayıtları ile ilgili detaylı bilgiye www.bursabbspor.com veya 0 (530) 917 30 68 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Sporcuların Uludağ’daki her şey dahil konaklamaları, ulaşım, telesiyej ve kayak ekipmanları da kayak kamp ücretlerine dahil.