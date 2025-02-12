Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından dron ile kayda alınan görüntüler, Uludağ’ın beyaza bürünmüş ağaçlar arasındaki güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kayda alınan görüntüler, "Kışın en güzel hali, doğanın beyaz örtüsüyle buluştuğu Uludağ’da yaşanır! Kayak ve snowboard tutkunları için eşsiz pistler, doğa severler için huzur dolu manzaralar burada seni bekliyor" notu ile paylaşıldı. Binlerce kişinin izlediği görüntüler, büyük beğeni topladı.