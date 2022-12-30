Suni karlama yardımı ile pistlerini kayakseverler için hazır hale getiren Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bursa’dan Palandöken’e kayak için gelen bir vatandaş, Uludağ’da kar olmadığı için Palandöken’e geldiğini söyledi.

Suni karlama yardımı ile pistlerini kayakseverler için hazır hale getiren Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bursa’dan Palandöken’e kayak için gelen bir vatandaş, Uludağ’da kar olmadığı için Palandöken’e geldiğini söyledi.

Kar saklama yöntemi ve suni kar yardımıyla pistlerini hazırlayarak Türkiye’de en erken kayak sezonunu açan Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kilometrelerce uzunluktaki pistleri ve kayakseverler için sunduğu çeşitli imkanlarla dünyada ve Türkiye’de önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşına da hazır durumda. Öte yandan, Bursa Uludağ’da kar olmaması nedeniyle Palandöken’e geldiğini belirten Ferruh Hamit Yardımcı isimli vatandaş, "Bursa’dan geliyorum. Uludağ bana çok yakın olmasına rağmen kar olmadığı için Erzurum Palandöken’e geldim. Erzurum açısından bu durum çok iyi, turizmi gelişiyor. İlk defa geldim ama Erzurum’u çok beğendim. Buraya sadece kayak yapmak için gelmiştim, yılbaşını da burada geçireceğim" dedi.