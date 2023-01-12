Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ’da dün etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ’da dün etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün etkisini gösteren ve aralıklarla devam eden kar yağışın ardından oteller bölgesindeki kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü. Bugün sıcaklığın en düşük sıfır, en yüksek 2 derece olması beklenen Uludağ’da, kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.