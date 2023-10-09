Uludağ’da 2 ayı ailesinin ve bir tilkinin yiyecek arayışı kameralara yansıdı. Sarıalan’da hayli büyüyen 3 yavrusuyla yerleşime inen anne ayının yanına yaklaşan tatilcilerin diyaloğu şaşkına çevirdi. Zeyniler Köyü’nde de anne ayı ve 3 yavrusu yiyecek topladıktan sonra ormanın yolunu tuttu. Karayoluna inen bir tikliyi de yine vatandaşlar besledi.

Uludağ yolu kenarında ormanlık alanda görülen tilkinin koşuşturması çevrede bulunan vatandaşın dikkatini çekti. Amatör kamera ile kaydedilen görüntüde tilkinin yiyecek aradığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar yiyecek arayan tilkiye yemek bıraktı. Vatandaşların çevreden uzaklaşmasını bekleyen tilki etrafta kimse olmayınca kendisine bırakılan yiyecekleri yedi.

Hafta sonu Uludağ’ın iki farklı yerleşim bölgesinde 3 yavrusuyla 2 anne ayı kameraya yansıdı. İlk görüntüler Sarıalan’da kaydedildi. Günübirlikçiler yerleşime inen ve çöp konteynerlerini deviren ayı ailesini elleriyle besledi.

Diğer görüntüde ise Zeyniler Köyü yakınındaki Z yoluna inen anne ayı ve 3 yavrusu yiyecek topladıktan sonra yeniden ormanın yolunu tutup gözden kayboldu.

3 farklı yırtıcı hayvan görüntüsü de vatandaşlarca kayıt altına alındı.