Bursa’da Uludağ’dan cipiyle inmek isteyen sürücü, kar ve buzda zor anlar yaşadı. Mahsur kalan aracı onlarca kişi iterek kurtarırken, araç bu kez de buzlu yolda kaymaya başladı. Vatandaşların durdurmak için uğraştığı cip metrelerce ilerledikten sonra dururken, panik dolu anlar kameraya yansıdı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, kar yağışıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kar keyfini zirvede yaşayan bazı vatandaşlar dönüş için araçlarıyla yola koyulunca maddi kazalar da yaşandı. Bir sürücü maddi hasarlı kazaya karışıp mahsur kalan aracını vatandaşların desteğiyle çıkardı. Fakat bu kez de yola tutunamayan araç karlı zeminde metrelerce kayınca, vatandaşlar aracı durdurmak için koşarak tutmaya çalıştı. Panik anları sürücünün arkadaşı tarafından kayda alınırken, ekipler zincirsiz ve kar lastiği olmadan Uludağ’a çıkmaması konusunda vatandaşları uyardı.